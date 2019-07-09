Прервавшая финал ЛЧ модель пыталась прорваться на поле в финале Кубка Америки

Американская модель Кинси Волански призналась, что ей не удалось выбежать на поле во время финала Кубка Америки между Бразилией и Перу. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Модель отметила, что ей и ее молодому человеку, российскому блогеру Виталию Здоровецкому, удалось пробраться на стадион. «Но все кончилось тем, что на Виталия набросились человек 20 бразильской охраны. Теперь, мы уже на свободе и можем наслаждаться своим пребыванием в этой стране», — заявила Волански.

Обладателями Кубка Америки стали бразильцы, выступавшие дома. Они одержали победу над Перу со счетом 3:1.

1 июня Волански выбежала на поле в первом тайме финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Американка была одета в купальник, на который было нанесено название YouTube-канала Здоровецкого. Модель добежала почти до центра поля, но была настигнута сотрудниками службы безопасности. Волански была оштрафована на 15 тысяч евро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!