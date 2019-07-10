Россиянка собралась купить квартиру и забыла деньги в автобусе

В Архангельске полицейские вернули местной жительнице более миллиона рублей, случайно оставленных в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Женщина сняла денежные средства с банковского счета, чтобы купить квартиру. Выйдя из банка, она решила проехать несколько остановок на общественном транспорте и забыла пакет с деньгами и документами в салоне. За помощью в дежурную часть россиянка обратилась на следующий день.

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Пострадавшая запомнила только номер маршрута автобуса, в котором оставила пакет. Сотрудникам полиции пришлось выяснять, какие автобусы курсировали в день происшествия, с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город». Они связались с диспетчерской службой автопарка, а через нее — с кондукторами. Одна из служащих обнаружила искомый пакет с деньгами, он по-прежнему находился в автобусе.

Всю сумму и документы передали наряду патрульно-постовой службы, а затем законной владелице.

Ранее, в июне, сообщалось о продавце фруктов из Азербайджана, вернувшем жителю Иркутска потерянный миллион рублей. В благодарность россиянин купил ему коньяк за 15 тысяч рублей.

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