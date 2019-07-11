NewsOne обратился за помощью после отмены телемоста с Москвой

Украинский телеканал NewsOne обратился за помощью к международным организациям из-за давления властей после решения провести телемост с Москвой. Об этом сказано в опубликованном на сайте телеканала заявлении.

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Сотрудники NewsOne отметили, что ни одно дело, связанное с избиением журналистов телеканала, не было завершено. «Чувствуя свою безнаказанность и пользуясь крышеванием со стороны так называемых правоохранительных органов, правые радикалы становятся все наглее, а их поступки в отношении независимых СМИ и журналистов — все агрессивнее», — сказано в заявлении.

NewsOne отправил обращение в организации «Репортеры без границ», Amnesty International в Украине, Human Rights Watch, Еврокомиссию, ПАСЕ, комитет министров Совета Европы, ЕС, ООН, а также послам Франции, США, Германии, Италии и других стран на Украине.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит монополизации телевидения людьми с пророссийскими взглядами. Он пояснил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после выборов в Верховную Раду.

Телемост между NewsOne и «Россией 1» был запланирован на 12 июля, однако из-за угроз физической расправы украинский канал отказался от этой идеи. Идею телемарафона раскритиковали многие политики в Киеве, в том числе Зеленский. По его мнению, таким образом Москва пытается поделить украинский народ на два лагеря. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену из-за планов NewsOne провести телемост.

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