По книге президента Туркмении нашли клад

Туркменские ученые обнаружили клад на месте исторического города Мехне, который в своей книге описывал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом пишет государственное агентство «Туркменистан сегодня».

Агентство пишет, что всего была обнаружена 91 серебряная монета. На 47 из них виднеется надпись с именем Абага-хана, еще на 36 — имя Аргун. На обратной стороне монет виднеются изображения льва и похожего на быка существа. На основе этих надписей ученые предполагают, что монеты принадлежат к XIII веку нашей эры.

Город Мехне был описан во втором томе книги президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовова «Туркменистан — сердце Великого Шелкового пути», выпущенной в 2018 году. В ней он рассказывает об исторических местах и важности их изучения.

Первый том этой книги был опубликован в 2017 году. Название произведения стало девизом 2018 года, а его презентация прошла в различных странах СНГ, Европы и Саудовской Аравии. По книге был снят фильм и поставлена пьеса, а по мотивам рассказов, вошедших в издание, украсили столичную площадь к Новому году.

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Гурбангулы Бердымухамедов возглавляет Туркмению с конца 2006 года. Он известен как автор более 50 изданных в Туркмении книг. В марте учеников школ туркменской столицы обязали приобрести книги Бердымухамедова и сдать их в учебное заведение. Книги, которые ученики передадут в собственность школ, используют для оформления специальных стендов — выставок президентских книг. Каждое учебное заведение столицы будет обязано организовать у себя такую выставку.

Сейчас президент работает над своей 55-й книгой. Она посвящена щенкам породы алабай.

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