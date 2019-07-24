Мир
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
На Украине заявили о возвращении украинских моряков
Российский боксер умер в 36 лет
Facebook заплатит рекордный штраф в истории США
Пойманная с наркотиками россиянка выпрыгнула из окна во время обысков в квартире
Россиянок допустили до «мужских» профессий
Арестованных за разбой сотрудников ФСБ заподозрили в краже денег ФСО
Жители Чемодановки рассказали о новых угрозах со стороны цыган
Собака ценой жизни спасла ребенка от кобры
Главную проблему F-35 решили деньгами
Новости партнеров

Слухи о смерти Эрдогана опровергли

Перейти в «Мою Ленту»

Cоветник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.

«Эти новости не соответствуют действительности. Каждый год в это время, как правило, наш президент находится в отпуске. Его отсутствие в этот период создает благоприятный фон для таких спекуляций», — приводит агентство его реплику.

Информацию о том, что турецкий лидер, возможно, скончался от сердечного приступа, опубликовали в Twitter 21 июля. По словам Актая, в турецком сегменте этой и других соцсетей действует «армия троллей».

Фейковую новость растиражировали арабские и некоторые израильские медиа, однако, как пишет Telegram-канал «Повестка дня Турции» на нее не обратили внимания серьезные турецкие СМИ.

Эрдоган не появлялся на публике с 18 июля, хотя заявления от его лица появляются каждый день. В прошлый раз его не видели в течение такого долгого срока перед попыткой государственного переворота в 2016 году.

***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В сети массово похоронили звезд Голливуда и Никиту Михалкова
В Турции 80 участникам путча против Эрдогана дали пожизненный срок
Путин прокомментировал возможную роль США в госперевороте в Турции
Другие материалы рубрики
Мир00:03Сегодня

Земля унижений

Американцы придумали, как победить Китай. В ход пошли методы времен СССР
14:35Сегодня

Россия ответила на обвинения ФБР

13:10Сегодня

Австралия запретит уехавшим в ИГ террористам возвращаться на родину

13:24Сегодня

Дочь задержанного Северной Кореей моряка рассказала о разговоре с отцом

Мир00:0422 июля
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

Разочарование султана

Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией
10:59Сегодня

Северная Корея рассказала о судьбе задержанного российского судна

13:30Сегодня

Россия развеяла миф об извинениях перед Южной Кореей

12:08Сегодня

Иран пообещал уничтожать беспилотники США

Мир00:0411 июня

Незаметный геноцид

Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
14:3923 июля

Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами

11:27Сегодня

В Польше разрешили ненавидеть геев

10:10Сегодня

Китай подготовил армию для усмирения бунтующего Гонконга

Россия
«Это была мечта, ставшая реальностью»
Российский фотограф увидел ВДНХ с неожиданной стороны и раскрыл ее тайну
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
Хабаровский край. На месте пожара в палаточном лагере "Холдоми", где сгорело 20 палаток. В результате происшествия погиб ребенок. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю«Не все ребята поняли, что произошло»
В сгоревшем российском лагере погибли дети. Кто виноват в их смерти?
Онищенко рассказал о пивной мафии и возрасте противостояния алкоголю
«У нас это до сих пор считается стыдным»
Тысячи россиян не замечают, что выгорают на работе. Это опасно для карьеры и жизни
Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
Борьба московских коммунальщиков с мешающими автомобилями попала на видео
Все материалы
Мир
Земля унижений
Американцы придумали, как победить Китай. В ход пошли методы времен СССР
Россия ответила на обвинения ФБР
Слухи о смерти Эрдогана опровергли
Дональд Трамп и Реджеп Тайип ЭрдоганРазочарование султана
Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией
Северная Корея захватила российское судно
Моряки в заключении уже неделю. У них заканчивается еда
Дочь задержанного Северной Кореей моряка рассказала о разговоре с отцом
Россия развеяла миф об извинениях перед Южной Кореей
Все материалы
Бывший СССР
Шаткий триумф
Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
Пригласившие Порошенко на допрос силовики не поняли причину его визита
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Зеленский опять всех обыграл. Каким теперь будет парламент Украины?
Возобновлено дело против Порошенко из-за инцидента в Керченском проливе
УКРОП притворился «Слугой народа» и пробрался в Верховную Раду
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
Зеленский потребовал уволить Кличко
Все материалы
Экономика
Ложные посылы
Для чего АКРА запугивает россиян ипотечным кризисом
Начало мусорной революции
Москва переходит к раздельному сбору твердых коммунальных отходов
Кристин ЛагардЕвропейский централ
Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы
Объявленный в розыск бывший гендиректор НПЗ потребовал премию в сотни миллионов
Назван регион с самой высокой задолженностью по зарплате
Россияне разочаровались в стиральном порошке
В России захотели вдвое увеличить сбор за интернет-покупки
Все материалы
Силовые структуры
Героиновую банду поймали в России
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Выписавшего многомиллионные премии бывшего главу «Почты России» снова проверят
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Мигрантка уверена – российский врач убил ее ребенка смертельной инъекцией. Ей не верят
Новый фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ арестован в Армении
Падение героев
Бойцы «Альфы» спасли от террористов тысячи людей по всему миру. Теперь их обвиняют в разбое
Все материалы
Наука и техника
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Наследили
Полвека назад США обогнали СССР и высадились на Луне. Как это было
«Не отлично и не ужасно»
Как США устроили самую страшную ядерную катастрофу в истории
Действия экипажа АС-31 «Лошарик» объяснили сохранением «ценнейшего оборудования»
Главную проблему F-35 решили деньгами
«Ракетные малыши» России станут убийцами авианосцев
F-22 испытали в режиме «горячего кресла»
Все материалы
Спорт
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
Спортсмен получил отек мозга и скончался в больнице
Российская синхронистка рассказала о пользе небритых ног
Нурмагомедов поднялся в рейтинге UFC
Алекс Фергюсон«Нельзя думать, что ты лучший в своем деле»
Они — легенды Английской премьер-лиги: как Фергюсон, Гвардиола и Венгер пришли к успеху
UFC отказался давать контракт победившему россиянину
Пойманных за переливанием крови лыжников наказали
Роналду «набросился» на полицейского
Все материалы
Культура
Кристина Агилера«Мне все еще нравится ломать стереотипы и границы»
Кристина Агилера об образе грязной девчонки, долгой паузе и России
Иван Бандерблог (ака Человек Макак) «Водка, Путин и русская жена»
Как россияне провели время в Италии и при чем тут треш и неразбериха
Долгие проводы
 
19-летнего рэпера приговорили к 55 годам тюрьмы за убийство
Актриса вышла на сцену голой и пожаловалась на фотографа в зале
Уэсли Снайпс обратился к недовольным фанатам по поводу перезапуска «Блэйда»
Гитарист «Кино» ответил Metallica кавером на Enter Sandman
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это как лучший в мире массаж, только без прикосновений»
Дети шепчут и чавкают на камеру, а взрослые на это смотрят. Почему это опасно?
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
«YouTube только это и надо»
Пятилетняя россиянка хвастается роскошной жизнью на камеру. И зарабатывает миллионы
Прах Сергея Доренко развеяли
Раскрыта история фотографии охранника Путина с пулеметом в одной руке
Телеведущий объявил себя представителем вымирающего вида из-за белой кожи
Ярмольник заплатит ФСО еще 400 тысяч рублей
Все материалы
Ценности
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
«Главное для нас — красота»
Они делали кимоно для императоров, а теперь вживляют в одежду чипы и ДНК медузы
Italian actress Monica Bellucci and French actor and humorist Jamel Debbouze on the set of Asterix and Obelix Meet Cleopatra written by Rene Gosciny and Albert Uderzo, and directed by Alain Chabat. (Photo by Etienne George/Corbis via Getty Images)«В ней не было ничего женственного, кроме тела и хитрости»
За ночь с ней мужчины были готовы отдать жизнь: как жила легендарная Клеопатра
Невесту высмеяли за неподобающее нижнее белье и шляпу на свадьбе
Эмили Ратаковски призналась в воровстве одежды у мужа
Самая молодая миллиардерша в мире снялась в рекламе в прозрачной одежде
Коллекционер отдал почти полмиллиона долларов за грязные кроссовки
Все материалы
Путешествия
«Люди жили, потом все упало!»
Пустынная планета, волшебные горы и белый порошок: неожиданная сторона Казахстана
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Жизнь замирает только в шаббат»
В этом месте собрались солдаты, воры и циркачи. Тут опасно, но прекрасно
Еще одна страна отменила визы для россиян
Пассажиры подстригли ногти на ногах в поезде и вывели из себя попутчиков
Решена проблема тесноты на центральных креслах в самолете
Россиян предупредили о сбоях в авиасообщении в двух странах Европы
Все материалы
Из жизни
Евгения Танаева«Не люблю слушать про Россию гадости»
История россиянки о жизни в Калифорнии
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У тебя вырастут волосы повсюду!»
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
Собака ценой жизни спасла ребенка от кобры
Тело пропавшего 10 лет назад продавца нашли за холодильником
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Верность «Мисс Москва» бывшему королю Малайзии захотели проверить ДНК-тестом
Все материалы
Тест: что вы помните о советских машинах
Мечтаете о «Волге» или «Победе»? Мы испытаем на прочность вашу решимость
Mercedes-Benz С111 празднует полвека
Часть вторая: как концепт-кар поселился на испытательных полигонах
Путешествуем по Исландии на Subaru
Выясняем, каково это путешествовать по Исландии на автомобиле и во сколько это может обойтись
Что рисует дизайнер Bentley в свободное время?
Классические спорткары и гоночные машины в работах Фредерика Дамса
Китай начал поставлять в Россию автомобили с пробегом
Новый Chevrolet Corvette останется без «механики»
Контрабандный Ferrari 360 Spider уничтожили бульдозером
Все материалы
Дом
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
Нежилой уголок
Россияне отказываются от самого дешевого жилья. Что с ним не так?
В Чечне появится военный городок за три миллиарда рублей
Цены на однокомнатные квартиры в Москве установили абсолютный рекорд
Дом «самого яростного ненавистника России» сдадут в аренду
Назван лучший город для покупки жилья в кредит
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
К развитию российской науки привлекут белорусских ученых
В Марий Эл начали борьбу с убитыми дорогами
В России разработают цифровую образовательную платформу
В России захотели снизить долю курильщиков к 2035 году
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Все материалы