Слухи о смерти Эрдогана опровергли

Cоветник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.

«Эти новости не соответствуют действительности. Каждый год в это время, как правило, наш президент находится в отпуске. Его отсутствие в этот период создает благоприятный фон для таких спекуляций», — приводит агентство его реплику.

Информацию о том, что турецкий лидер, возможно, скончался от сердечного приступа, опубликовали в Twitter 21 июля. По словам Актая, в турецком сегменте этой и других соцсетей действует «армия троллей».

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Фейковую новость растиражировали арабские и некоторые израильские медиа, однако, как пишет Telegram-канал «Повестка дня Турции» на нее не обратили внимания серьезные турецкие СМИ.

Эрдоган не появлялся на публике с 18 июля, хотя заявления от его лица появляются каждый день. В прошлый раз его не видели в течение такого долгого срока перед попыткой государственного переворота в 2016 году.

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