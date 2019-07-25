Названы задачи российской экспедиции на катамаране на солнечных батареях

В рамках экспедиции «Эковолна» на катамаране, оснащенном солнечными элементами, будет изучен уровень инсоляции при различных погодных условиях Волго-Донского бассейна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований».

Экспедиция стартует 30 июля из Астрахани и пройдет по Волге, Волго-Донскому судоходному каналу, Цимлянскому водохранилищу и Дону на экологически чистом катамаране. Плавание завершится в начале сентября.

По словам руководителя «Эковолны» Евгения Казанова, важными задачами экспедиции является продвижение экотехнологий на водном транспорте и проведение профориентационных мероприятий для школьников в населенных пунктах по маршруту. «Научные сотрудники будут проводить гидрологические исследования Донского бассейна, исследование солнечной радиации, энергоэффективности комплексной энергоустановки катамарана, исследование береговой инфраструктуры внутреннего водного транспорта», — рассказал он.

Экспедиция пройдет в рамках направления Маринет Национальной технологической инициативы (НТИ). Задачи НТИ в свою очередь интегрированы в национальный проект «Наука», который был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!