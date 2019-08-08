Парламент Киргизии призвал ввести в стране чрезвычайное положение

Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе внеочередного заседания парламент предложил ввести чрезвычайное положение на территории республики», — заявил сотрудник пресс-службы.

Ранее появились сведения о начале третьего штурма резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. По свидетельствам очевидцев там звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты.

Материалы по теме В Киргизии штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева В результате столкновений со спецназом есть погибшие и раненые

Первый штурм резиденции Атамбаева начался вечером 7 августа, но был отбит сторонниками политика. В результате неудавшейся операции спецназа, которую проводил Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, погиб заместитель командира подразделения «Альфа» Усенбек Ниязбеков, также сообщалось о впавшем в кому начальнике областной милиции Чуйской области, где расположено село Кой-Таш. Второй штурм, начавшийся ночью 8 августа, тоже был отбит. По последним данным, в результате столкновений пострадали 79 человек.

Атамбаев лично принимал участие в стычках с силовиками и, по его словам, стрелял по бойцам спецназа. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в связи с этим заявил, что бывшего главу республики будут допрашивать по тяжким преступлениям и обвинил его в нарушении законов и конституции.

В Киргизии в отношении Атамбаева, покинувшего пост президента в 2017 году, ведется парламентское расследование. Его результаты должны быть в течение трех месяцев переданы в Генпрокуратуру республики, которая вправе возбудить на их основе уголовное дело. В июне текущего года депутаты лишили бывшего главу государства неприкосновенности и официального статуса экс-президента, а также выдвинули против него обвинения по девяти пунктам, включая выдачу наградного оружия членам ОПГ, сокрытие доходов и коррупцию. В течение последних полутора лет уголовному преследованию были подвергнуты многие соратники Атамбаева.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!