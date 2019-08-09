Назван лучший гол прошлого сезона в Европе

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 09 августа 2019, 11:57

Гол нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси признан лучшим по итогам сезона-2018/19. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Форвард забил мяч в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». За этот гол проголосовало большинство болельщиков.

В первом матче 1/2 финала каталонцы одержали победу над соперником — 3:0, однако в ответной встрече были разгромлены «Ливерпулем» со счетом 0:4 и остались без финала турнира.

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