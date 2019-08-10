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Трамп пригрозил ответить на предупреждения об опасностях в США

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Вашингтон может ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в США. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает The Hill.

Когда его попросили прокомментировать рекомендации Японии, Уругвая и Венесуэлы для своих граждан пересмотреть необходимость посещений США, Трамп ответил, что не может себе такого представить, но если они сделали это, США ответят тем же. «Мы очень отвечающая нация со мной во главе. Когда кто-то делает с нами что-то плохое на уровне страны, мы делаем это же с ними», — сказал он.

Предостережения для граждан вышеуказанных государств были выпущены после трех массовых расстрелов в США за одни выходные: в Чикаго и в Дейтоне, штат Огайо, где в общей сложности были убиты девять человек и пострадали 33, и в Эль-Пасо, штат Техас. Там погибли 22 человека, несколько десятков пострадали.

Позднее в стане Демократической партии назвали администрацию Трампа ответственной за случаи массовой стрельбы. Они заявили, что президент разжигает страх, ненависть и фанатизм, а атаки были вызваны национализмом и антииммигрантской риторикой главы государства.

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