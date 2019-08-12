В Петербурге 17 предприятий займутся повышением производительности труда

В Санкт-Петербурге одобрили заявки 17 предприятий на участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по труду и занятости населения.

Среди прошедших отбор предприятий «Металлопродукция», «НПФ "ЦКБА"», Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова, «Ленполиграфмаш», фабрика детской обуви «Скороход», «Диаконт», машиностроительный завод «Армалит», «НПП "Компенсатор"», «Металком», завод «Электропульт», Невский завод, «Петерпайп».

Эти предприятия должны принять участие в нацпроекте в 2019 году. В общей сложности в реализации мероприятий в Петербурге примут участие 843 предприятия.

Ключевой целью нацпроекта является повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики до пяти процентов в год к 2024 году против 1,4 процента в 2018-м.

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