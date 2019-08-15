Теннисист ушел с корта, разломал две ракетки и вернулся обратно

@ESPNAusNZ / Twitter

Австралийский теннисист Ник Кирьос сломал две ракетки во время матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати против россиянина Карена Хачанова. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте ESPN Australia & NZ.

В перерыве между вторым и третьим сетами Кирьос ушел в подтрибунное помещение, разломал обе ракетки ударами об пол и сразу же вернулся на корт. За это спортсмен был оштрафован на одно очко.

Кирьос проиграл Хачанову в трех сетах — 7:6, 6:7, 2:6.

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