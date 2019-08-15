Британцы назвали героями пилотов севшего в поле под Москвой самолета

Ряд британских СМИ высоко оценил действия экипажа пассажирского самолета Airbus A321, который совершил аварийную посадку посреди кукурузного поля. В частности, подобным образом высказались журналисты издания The Sun.

В своем материале они назвали героем командира воздушного судна Дамира Юсупова, который «справился с ситуацией, выбрал место посадки и приземлился». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Уральских авиалиний», пилоту 41 год, в 2013 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и был принят на работу в авиакомпанию. Его общий налет составляет более 3000 часов.

Второму летчику — Георгию Мурзину — 23 года. В 2017 году он тоже окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и в 2018-м был принят на работу в компанию. Общий его налет составляет более 600 часов.

Утром 15 августа лайнер «Уральских авиалиний», на борту которого находились 226 пассажиров, вылетел из Москвы в Симферополь, но спустя 15 минут после взлета совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе Жуковского. Причиной экстренной посадки назвали попадание птиц в двигатель. Один из них отвалился после приземления. Позже в авиакомпании заявили, что в лайнере произошел отказ силовых установок.

В результате жесткой посадки пострадали 23 человека, в том числе пятеро детей. Экипаж на время проверки отстранен от работы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



