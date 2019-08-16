Российский мальчик обварился в луже с кипятком

В Омске 10-летний ребенок провалился в лужу с горячей водой, образовавшейся в результате прорыва трубы, и получил множественные ожоги. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Омской области.

По версии следствия, авария в тепловой сети по улице Завертяева, 7 произошла 26 июля. Из-за прорыва трубы с горячей водой, предназначенной для бытовых нужд, размыло почву на дороге возле дома. Ребенок упал в образовавшуюся лужу и получил множественные ожоги, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

В мае в Улан-Удэ сильный ветер перевернул и протащил надувной батут, в котором находились маленькие дети. Пятеро пострадавших в возрасте от двух до семи лет получили травмы и госпитализированы. Четверо из них в реанимации в состоянии медикаментозного сна, еще один ребенок в состоянии средней тяжести помещен в отделение травматологии. В региональном Минздраве пояснили, что дети упали с высоты третьего этажа. По факту случившегося возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК.

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