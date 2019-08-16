Зидан снова высказался о трансфере Погба в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на информацию о возможном переходе в испанский клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает Goal.com.

«Погба — игрок "Манчестер Юнайтед". Мы должны уважать это. Я доволен своими футболистами, хочу сосредоточиться на тех, кто сейчас находится в нашей команде», — заявил специалист.

20 июля Зидан, говоря о возможном трансфере Погба в «Реал», заявил, что у мадридского клуба «есть план» по поводу полузащитника.

В матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), который прошел 11 августа, МЮ разгромил «Челси» (4:0). Погба отметился двумя голевыми передачами.

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