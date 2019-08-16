Посадка Airbus в кукурузное поле войдет в учебники для пилотов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» скорректирует программу обучения пилотов после аварийной посадки самолета A321 на кукурузное поле в Подмосковье. Об этом сообщил коммерческий директор компании Кирилл Скуратов, передает РИА Новости.

«Программа, конечно, скорректируется. Этот случай войдет в тренировку. Это посадка на очень малых высотах», — заявил Скуратов.

Он отметил, что в парке авиакомпания приобрела современный тренажер сразу после появления в парке самолета А320. «У нас есть дополнительные часы [подготовки] на ручное управление. <...> Поэтому пилот был подготовлен сажать самолет в ручном управлении», — передает его слова «Интерфакс».

Утром 15 августа самолет A321 с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета ему пришлось совершить аварийную посадку недалеко от аэропорта Жуковский. По предварительным данным, у лайнера отказали двигатели из-за попавших в них чаек. Пострадали 76 человек.

В Кремле назвали героями пилотов, посадивших лайнер в кукурузном поле. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить экипаж к наградам.

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