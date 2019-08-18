Бэйл останется в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что валлийский хавбек Гарет Бэйл не покинет клуб нынешним летом. Об этом сообщает Goal.com.

Наставник сливочных подтвердил, что клуб сохранит игрока, прокомментировав появление Бэйла в составе команды на матч против «Сельты» 17 августа. Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:1. Валлиец провел на поле 75 минут.

16 августа Зидан прояснил отношения с валлийский игроком. Французский специалист сказал, что рассчитывает на Бэйла в нынешнем сезоне.

В июле тренер сливочных заявил о возможном уходе хавбека. Высказывание наставника спровоцировало агента валлийца Джонатана Барнетта, который посчитал, что Зидан «опозорился». Также сообщалось о переговорах Бэйла с китайским клубом «Цзянсу Сунин», однако стороны не сумели договориться.

В сезоне-2018/2019 Бэйл провел 29 матчей в чемпионате Испании. На его счету восемь голов и три передачи. Бэйл перешел в испанский клуб из «Тоттенхэма» в 2013-м. Футболист обошелся сливочным в 100 миллионов евро.

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