Сторонник Зеленского назвал журналистку «тупой овцой»

Будущий нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания «Новое Время» Ольгу Духнич, назвав ее «тупой овцой». Об этом пишет «Украинская правда».

«Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержаны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Тупая овца с одиозного СМИ», — написал Бужанский в своем Telegram-канале. Так Бужанский отреагировал на слова Духнич, которая сказала, что он ностальгирует по СССР и временам бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Духнич в ответ призвала Бужанского в Facebook извиниться перед «Новым временем» и отметила, что «отвечать господину Бужанскому — это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто». Она также выразила надежду на то, что работа Бужанского в качестве депутата будет более продуктивной.

Духнич сказала, что Бужанский испытывает ностальгию по Януковичу, когда брала интервью у лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова. Духнич спросила у политика, согласен ли он разделить репутацию партии с некоторыми людьми, в том числе с Максимом Бужанским.

Ранее, в июле 2019 года, Бужанский заявил, что не поддержит свою фракцию в случае, если она будет голосовать за отмену Дня победы.

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