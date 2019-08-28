Вышинский поделился ожиданиями от президентства Зеленского

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский высказался о ситуации со свободой слова в стране при президентстве Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил надежду, что украинский лидер, который провозгласил приверженность политике либертарианства, сможет изменить ситуацию в лучшую сторону. «Я надеюсь, что свобода слова будет для них серьезной ценностью, а не просто пустыми словами, как для многих политиков времен [бывшего президента Петра] Порошенко», — подчеркнул он.

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По его словам, при Зеленском практика «широкого применения статей, связанных с нацбезопасностью, будет идти на убыль». Он отметил, что внутри страны не может быть такого количества врагов, сколько преследует украинская власть.

28 августа Вышинского освободили из-под стражи под личное поручительство — журналист будет обязан являться в суд или к следователю по первому требованию. Предполагалось, что главный редактор РИА Новости Украина примет участие в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «33 на 33», но позднее стало известно, что Вышинский отказался от обмена. Причиной этому стало его желание доказать свою невиновность в суде.

Под стражей журналист находился 400 дней. Он был арестован в мае 2018 года по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Своей вины Вышинский не признавал.

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