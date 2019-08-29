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Парень составил список суровых правил для соседей по дому и прослыл сектантом

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Пользователей сети удивили строгие требования парня к соседям по квартире, которые он опубликовал в группе в Facebook. На пост обратил внимание юзер Twitter под ником Courtwhip.

В объявлении молодой человек объяснял, что хочет избавиться от практики «мгновенного вознаграждения», когда кто-то предпочитает нужным занятиям более приятные для него дела и таким образом занимается прокрастинацией. По его мнению, лучший способ стать более дисциплинированным — окружить себя теми, кто разделяет его мировоззрение, поэтому он решил съехаться с четырьмя или пятью похожими на него.

Чтобы его будущим соседям было понятно, чего он от них ждет, парень прикрепил к посту список правил. По его мнению, в доме не должно быть дивана, Wi-Fi, телевизора и дневного света. Юзер убежден, что его будущим соседям стоит привыкать к темноте, больше приседать, а вместо пользования интернетом — читать и медитировать.

Кроме того, парень не желает, чтобы в его доме курили, употребляли алкоголь, наркотики, ели фаст-фуд и полуфабрикаты, пользовались рафинированном сахаром. Он также указал, что хочет ложиться спать не позже 11 часов вечера и будет рад, если соседи будут готовить смузи и помогать жителям близлежащих домов.

Многие пользователи Twitter решили, что парень намерен организовать секту. «Это точно секта. "Вы не понимаете смысла жизни? Пожалуйста, приезжайте ко мне, и я дам вам все ответы"», — писал комментатор k_morissey. «Моя бывшая девушка жила в доме с похожими правилами. Это была какая-то религиозная секта. Меня там невзлюбили за то, что я принес им кофе», — вспомнил Mel Cheng.

Некоторые выражали желание пожить в таком доме, чтобы посмотреть, как будут развиваться события. «Я бы посмотрел на такое шоу. Чем-то смахивает на "Большого брата"», — высказался Дэвид Бельчер (David Belcher).

Ранее пользователей сети разозлили правила хозяина квартиры, о которых рассказала Джессика Мартени (Jessica Marteny). Юзеры решили, что арендодатель решил превратить квартиру в тюрьму.

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