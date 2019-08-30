Российская легкоатлетка получила многолетнюю дисквалификацию

Российская легкоатлетка Екатерина Медведева получила восьмилетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Спортсменку заподозрили в использовании запрещенного вещества или метода, расследование в ее отношении началось в феврале этого года. По его итогам она была отстранена начиная с 27 марта 2019 года. Также аннулированы результаты 25-летней Медведевой с 31 января 2018 года по 27 марта 2019 года.

Медведева специализируется на спортивной ходьбе. Спортсменка является победительницей юниорского чемпионата мира 2012 года на дистанции 10 километров. Для нее эта дисквалификация не стала первой: в 2013-м она была отстранена на два года за употребление допинга.

21 августа восьмилетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил коллега Медведевой Сергей Бакулин. Также в марте 2016-го по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) спортсмен был лишен титула чемпиона мира 2011 года.

В 2015 году IAAF приостановила деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за систематических нарушений антидопинговых правил. Дисквалификация с тех пор продлевалась неоднократно. Из-за этого все российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпийские игры 2016 года. Спортсмены из России до сих пор вынуждены выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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