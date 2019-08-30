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Найдено неожиданное сходство Владивостока с Вашингтоном

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Генконсул США во Владивостоке Луис Кришок сравнил этот город с американской столицей Вашингтоном. Об этом говорится на странице диппредставительства в Facebook.

Дипломат отметил, что, как и Владивосток, Вашингтон недавно пережил сильные подтопления из-за рекордных ливней. При этом жители обоих городов говорят, что такого раньше не было, а фотографии и видео с мест происшествий очень похожи друг на друга.

«Меня восхищает, как держатся перед лицом стихии жители Вашингтона и Владивостока!» — отметил Кришок. Он добавил, что генконсульство вместе со всеми переживает непогоду, призвал всех быть аккуратными, а также указал, что вскоре все станет лучше.

Из-за сильных ливней в Приморье во Владивостоке 27 августа выпала месячная норма осадков, в городе подтоплены дороги, жилые дома и пригородные территории, а также нарушено движение транспорта. В крае введен режим чрезвычайной ситуации.

Сильнейшие дожди с грозами затопили американскую столицу Вашингтон и его пригороды в июле.

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