В победительницах женского турнира по бегу разглядели мужчин

Двух участниц чемпионата Китая по легкой атлетике заподозрили в смене пола. Об этом сообщает Shanghaiist.

Бегуньи Ляо Мэнсюэ и Тун Цзэнхуань заняли первое и второе места соответственно на дистанции в 400 метров. Китайские болельщики, увидев фотографии спортсменок, обвинили их в том, что они мужчины, замаскированные под женщин. Китайская федерация заявила, что обе спортсменки — женщины.

Лучшим результатом Мэньсюэ и Цзенхуань на международных соревнованиях является 12-е место в эстафете на чемпионате мира 2019 года.

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров, южноафриканка Кастер Семеня из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса была вынуждена пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной. Позднее ее заставили медикаментозно снижать уровень тестостерона в организме, однако затем она добилась приостановки действия этого правила.

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