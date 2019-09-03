Военные НАТО научатся бороться с захватчиками из-за России

Учения стран НАТО начались 3 сентября в Балтийском море. Об этом сообщили в пресс-служба альянса, передает РИА Новости.

Маневры под названием Northern Coasts («Северные берега») продлятся до 19 сентября. Они начались в порту Копенгагена, а затем будут проводиться в районе проливов, соединяющих Балтийское море с Северным. Отмечается также, что учения захватят территорию между городом Киль и островом Борнхольм. В общей сложности задействованы примерно 3 тысячи военнослужащих и свыше 40 кораблей из 18 стран.

По легенде, военные отрабатывают реагирование на территориальные претензии некоей страны региона на острова в Балтийском море. В ходе маневров они совместно обеспечивают свободу судоходства. «Учения будут также включать отработку морской разведки, морского боя, противовоздушной обороны, противолодочной борьбы и разминирования», — отметили в НАТО.

В заявлении указывается, что легенда носит вымышленный характер. В то же время в нем подчеркивается, что в регионе ухудшается обстановка в области безопасности из-за военного усиления России.

Northern Coasts проводятся с 2007 года.

ТАСС отмечает, что в НАТО начали наращивать число военных маневров и разведывательных полетов в районе Балтики после присоединения Крыма к России.

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