Единственная в истории Испании призерка зимней Олимпиады найдена мертвой

56-летняя испанская горнолыжница Бланка Фернандес Очоа найдена мертвой в районе горы Ла Пеньота. Об этом сообщает Marca.

Причины смерти спортсменки уточняются. Она перестала выходить на связь с родными 23 августа. В последний раз ее видели за рулем автомобиля в одном из районов Мадрида. Позже машину Очоа обнаружили бесхозной на стоянке в северной части столицы. Своей семье спортсменка сообщила, что отправляется в путешествие на север страны.

Очоа — первая в истории Испании женщина-призер зимних Олимпийских игр. В 1992 году в Альбервиле горнолыжница завоевала бронзу в слаломе.

3 сентября сообщалось о смерти трехкратного олимпийского чемпиона норвежца Хальварда Ханевольда. Бывшему биатлонисту было 49 лет. По информации СМИ, он был найден мертвым у себя дома. Причины смерти выясняются.