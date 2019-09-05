Мужчина поймал падающий телефон во время катания на американских горках

Новозеландец Семюэль Кемпф поймал iPhone X во время катания на американских горках в испанском парке аттракционов «Порт Авентура». Видео появилось на YouTube-канале мужчины.

Во время катания Кемпф заметил, что сидящий в нескольких рядах от него мужчина выронил телефон. Новозеландец вытянул руку и поймал устройство. Сойдя с аттракциона, Кемпф вернул телефон владельцу. «Он не мог в это поверить и крепко обнял меня», ― рассказал мужчина. По его словам, посетители парка ему аплодировали.

Кемпф также отметил, что аттракцион, на котором они катались, является одним из самых опасных в мире. Он разгоняется до 134 километров в час.

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