«Король кунг-фу» из России жестко нокаутировал соперника на UFC 242

Российский боец смешанного стиля (ММА) Муслим Салихов, известный как «Король кунг-фу», нокаутировал канадца Нордина Талеба в первом раунде поединка на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Салихов завершил бой на последней минуте первого отрезка, нанеся сопернику жесткий удар в лицо. Для российского спортсмена эта победа стала 15-й в боях по правилам ММА, на его счету также два поражения. Талеб при 15 победах имеет семь поражений.

Главным поединком вечера станет титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Он начнется ориентировочно в 23:00 по московскому времени.

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