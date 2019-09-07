Российский боец на время потерял память во время боя на UFC 242

Российский боец смешанного стиля (ММА) Омари Ахмедов заявил, что на время потерял память в поединке против американца Зака Каммингса на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Слова спортсмена приводит ТАСС.

Каммингс нанес Ахмедову удар и отправил россиянина в нокдаун. «Память пропала на несколько секунд. Не помню, как он меня ударил», — описал Ахмедов последствия. По его словам, он не мог правильно оценить дистанцию, а во время перерыва спрашивал у тренера, как пропустил этот удар.

Ахмедов, несмотря на это, одержал победу решением судей. Ранее на этом турнире еще один российский боец Муслим Салихов, известный как «Король кунг-фу», нокаутировал канадца Нордина Талеба. В первом же раунде спортсмен нанес тяжелый удар в лицо соперника.

Главным поединком вечера станет титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Они поспорят за пояс в легком весе, который принадлежит российскому бойцу.

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