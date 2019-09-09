Россия
 
Последние новости
США забрали шпиона из России после приезда Лаврова в Белый дом
Мужчина оставил женщину медведю и убежал
Невесту подняли на смех в сети за кольцо без бриллиантов
Немецкий нацист прорвался к власти
В Молдавии рассказали об «ударе в спину» России после получения скидки на газ
Футболист упал перед воротами и забил вслепую
На Украине взорвалась колонна военной техники
Apple обвинили в эксплуатации китайцев
Названо число недовольных работой россиян
Новости партнеров

Готовивший теракт в Крыму украинец попросил Путина о помиловании

Перейти в «Мою Ленту»
Андрей Захтей (справа)

Осужденный по делу украинских диверсантов Андрей Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Об этом изданию «Крым. Реалии» сообщила жена заключенного Оксана Захтей.

«Письмо уже отправлено. Это не простое решение, Андрей его принял после того, как узнал, что его нет в списках на обмен», — рассказала она.

Женщина добавила, что рада за тех, кто вернулся на Украину. По словам Оксаны, ее муж использует любой шанс, чтобы побыстрее оказаться дома с родными.

Ранее, 7 сентября, между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». В Москву, в частности, отправились главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и экс-командир ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Россия передала Киеву режиссера Олега Сенцова и всех задержанных в районе Керченского пролива моряков.

В августе 2016 года сотрудники ФСБ России задержали в Крыму участников украинских диверсионных групп. Их обвинили в подготовке к терактам на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. Задержанные согласились сотрудничать с прокуратурой и признали свою вину.

В феврале 2018-го Верховный суд Крыма приговорил Андрея Захтея к 6,5 года колонии строгого режима и штрафу в 220 тысяч рублей. Он отбывает наказание в колонии №1 Симферополя.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Фигурант «дела украинских диверсантов» Андрей Захтей написал Путину прошение о помиловании
Россия и Украина обменялись заключенными
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за диверсий в Крыму
СМИ узнали о признании крымскими диверсантами своей вины
Другие материалы рубрики
Россия00:03 8 сентября

«Смотрел на завалы вокруг, пытаясь отыскать свою мать»

Двадцать лет назад в Москве взорвали дома. Так страшно россиянам было впервые
16:26Сегодня

Россия ответила США на призыв быть нормальной страной

16:19Сегодня

Российского школьника захотели отстранить от занятий из-за хипстерской прически

16:18Сегодня

Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34

Россия00:03 6 сентября

«Горим, горим потихоньку»

Как живут россияне посреди полыхающей тайги
16:01Сегодня

Рогозин рассказал о задержании неизвестных на объекте «Роскосмоса»

15:18Сегодня

Православным россиянам захотели добавить еще один выходной

13:42Сегодня

Шестилетний россиянин попытался спасти дедушку из горящей бани и умер

Россия00:01 4 сентября

«Два подъезда превратились в груду кирпичей»

Двадцать лет назад террористы взорвали дом в Буйнакске. Кому и за что они мстили?
15:09Сегодня

Кадыров объяснил нелюбовь Запада к нему

14:53Сегодня

Директора российской гимназии уволили после «экстремистской» жалобы матери ученика

14:01Сегодня

Кремль подвел итоги выборов в России

Россия
«Смотрел на завалы вокруг, пытаясь отыскать свою мать»
Двадцать лет назад в Москве взорвали дома. Так страшно россиянам было впервые
Россия ответила США на призыв быть нормальной страной
Стали известны победители единого дня голосования
Депутаты Мосгордумы, успех ЛДПР в Хабаровске и алтайские шишки: главное о выборах-2019
Российского школьника захотели отстранить от занятий из-за хипстерской прически
В России проходит единый день голосования
Страна выбирает губернаторов, депутатов Госдумы и местных парламентариев
Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
«Горим, горим потихоньку»
Как живут россияне посреди полыхающей тайги
Все материалы
Мир
Немецкий нацист прорвался к власти
«Не думаю, что Бог простит»
Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
США забрали шпиона из России после приезда Лаврова в Белый дом
Эли КоэнДжеймс Бонд с Востока
Этот шпион обманывал президентов, работал на «Моссад» и дружил с арабскими генералами
Франция предложила срочно обсудить Донбасс
Роберт МугабеЧерный властелин
«Тиран», «убийца белых»: умер экс-президент Зимбабве, старейший диктатор мира Мугабе
Россиян заметили в форме венесуэльской армии
Все материалы
Бывший СССР
В Молдавии рассказали об «ударе в спину» России после получения скидки на газ
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
На Украине взорвалась колонна военной техники
Россия и Украина обменялись заключенными
Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки
Освобожденному украинскому журналисту запретили въезжать в Россию
Вся королевская рать
Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?
Генпрокурор Украины ответил на вопрос о возможном аресте Порошенко
Все материалы
Экономика
Apple обвинили в эксплуатации китайцев
Не доставляет
«Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное
Названо число недовольных работой россиян
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
«Газпром» поманил Украину скидкой на газ
Всех переиграли
Польша решила обхитрить Россию: она купит газ у США и продаст Украине
Молдавия выбила скидку на российский газ
Все материалы
Силовые структуры
Глава МВД обсудил безопасность на дорогах с министром из Швеции
Филипп кровавый
Он зарубил десятки человек. Сыщики решили, что в послевоенном Ленинграде орудует каннибал
Осужденный за вымогательство лидер преступной России захотел на волю
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Напавшему на главу ЦИК Памфилову предъявили обвинения
На дом Памфиловой совершено нападение
Неизвестный ночью проник в дом главы ЦИК с электрошокером
Невзлюбивший полицейского россиянин спалил его дом
Все материалы
Наука и техника
Разгадана одна из сложнейших математических тайн
Зловещая тишина
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Украинским двигателям для российских кораблей нашли замену
Контрольный в голову
Что творится в самом секретном здании США: обзор игры Control
Раскрыта многолетняя загадка возникновения жизни
Владимир Вучичевич-Сибирский «Томский погром»«Тех, кто пытался выбраться из пекла, забивали насмерть»
Люди хотели свободы и перемен в России. Сто лет назад за это били палками и сжигали заживо
Индия впервые отправила корабль на Луну и потеряла его
Все материалы
Спорт
Сафин оценил свой ночной комментарий финала US Open
Гэри Спид«Это было похоже на фильм ужасов»
Этого футболиста любили все. Никто так и не понял, почему он покончил с собой
Боец MMA сломал ногу о соперника
Алина Загитова«Это хороший пинок под зад»
Загитова и Медведева показали программы нового сезона. Теперь они не лучшие в сборной
Английский клуб оказался самым расточительным в истории футбола
Квят против всех
 
Ночной комментарий финала US Open в исполнении Марата Сафина растащили на мемы
Все материалы
Культура
Рэпер Серега захотел украинское гражданство
Кто смеется последним
«Джокер», Донбасс-2025 и Полански: кто и почему победил на Венецианском фестивале
Умер актер фильмов с Сильвестром Сталлоне и Чаком Норрисом
Уинстон Черчилль«Он был потрясен количеством портвейна, выпитого Черчиллем»
Как Вторая мировая война изменила жизнь одного из главных правителей Европы
Егор Крид вслед за Оксимироном и Гнойным принял участие в онлайн-баттле
Группа «The Comet Is Coming»«Мы живем в эпоху массового вымирания»
Космос, танцы, психодел: революционеры инопланетного джаза в Москве
Клип Тимати и Гуфа про Москву возненавидело рекордное число людей
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналистка попыталась высосать стейк через трубочку и осталась довольна
«Моя жизнь интереснее любой книги»
Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
Журналист назвал «попсой» фильм Дудя про Беслан
Все круги ада
Каждый день по всему миру идет борьба за жизнь. Эти фотографы осмелились ее показать
Россияне сняли свою версию «самого грязного видео» Pornhub
«Я бы хотел снять только одного человека — Путина»
Легендарный фотограф — о встрече с Хрущевым и Брежневым и давней любви к России
Блогерша обнажила гениталии в прямом эфире и была наказана
Все материалы
Ценности
Самая тучная в мире модель вышла на подиум и похвасталась грудью
Антуан Жан Гро. «Наполеон на Аркольском мосту»«Не мойся. Через восемь дней приеду»
Любимая жена-изменщица, бриллианты и обжорство: роскошная жизнь Наполеона
Эмили Ратаковски вышла в свет в дешевом платье
«Все могут быть красивыми»
Этот фотограф показал красоту женских недостатков: умер легендарный Петер Линдберг
Дочь Синди Кроуфорд повторила БДСМ-наряд матери в честь совершеннолетия
Столичный размах
Деньги превратили эти города в рай для модников. Сюда мечтают попасть люди со всего мира
Названы лучшие ночные перекусы для худеющих
Все материалы
Путешествия
Россияне сняли на видео самый большой круизный лайнер в истории России
«Здесь над душой никто не стоит»
Как живет один из самых бедных и труднодоступных регионов России
Уединившихся в туалете самолета пассажиров заподозрили в непристойностях
«У вас культура, а у нас натура»
История россиянина о жизни в США
Летевший в Москву самолет совершил экстренную посадку из-за кончины пассажира
«Нужно быть готовым к откровенным зрелищам»
Дикое веселье, джунгли и «ледибои»: как провести время на любимом курорте россиян
Названа авиакомпания с самым разнообразным питанием на борту
Все материалы
Из жизни
Иглотерапевт случайно проткнула легкие пациентке
«Обреченность висела в воздухе»
Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
Полет метеора приняли за авиакатастрофу
«Гниение не мешает вкусу»
Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
Дельфин поблагодарил рыбаков за спасение детеныша
Свадебный олень
Китайцы сходят с ума по безвкусным фотографиям. И готовы платить за них любые деньги
Старик притворялся родственником богачей и украл украшения на тысячи долларов
Все материалы
Каким мы запомним Land Rover Defender
Завтра — премьера нового Дефендера. Вот что нужно знать о старом
Безумный транспорт фестиваля Burning Man
Невероятные скульптуры и инсталляции, которые могут ездить
25 самых популярных машин: Renault Arkana пытается догнать Lada Granta
Самые продаваемые автомобили России: четыре месяца падения
Lada XRay Cross с вариатором
Тест первой Лады с бесступенчатой трансмиссией
Появились подробности о Toyota RAV4 для России
Внешность и стоимость нового Land Rover Defender раскрыли до премьеры
Mercedes-Benz GLE стал гибридом с расходом один литр на 100 километров
Все материалы
Дом
Самую крупную новостройку нашли на северо-западе Москвы
Стильно, модно, безнадежно
Это самая лучшая в мире мебель. И она вызывает много вопросов
Российский рост цен на жилье обогнал мир
«Люди ходить боятся»
Это самый опасный город России. В нем творится беспредел, но жители не хотят его покидать
Названы районы Москвы с дешевыми домами
Русские сдаются
Москвичи не пускают в свои квартиры мигрантов, геев и детей. Это не мешает им зарабатывать
Нагиев захотел переехать в Челябинск
Все материалы
Нацпроекты
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Назван лучший российский вуз
В российском регионе проверили благоустройство места притяжения
Все материалы