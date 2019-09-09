Готовивший теракт в Крыму украинец попросил Путина о помиловании

Осужденный по делу украинских диверсантов Андрей Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Об этом изданию «Крым. Реалии» сообщила жена заключенного Оксана Захтей.

«Письмо уже отправлено. Это не простое решение, Андрей его принял после того, как узнал, что его нет в списках на обмен», — рассказала она.

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Женщина добавила, что рада за тех, кто вернулся на Украину. По словам Оксаны, ее муж использует любой шанс, чтобы побыстрее оказаться дома с родными.

Ранее, 7 сентября, между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». В Москву, в частности, отправились главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и экс-командир ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Россия передала Киеву режиссера Олега Сенцова и всех задержанных в районе Керченского пролива моряков.

В августе 2016 года сотрудники ФСБ России задержали в Крыму участников украинских диверсионных групп. Их обвинили в подготовке к терактам на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. Задержанные согласились сотрудничать с прокуратурой и признали свою вину.

В феврале 2018-го Верховный суд Крыма приговорил Андрея Захтея к 6,5 года колонии строгого режима и штрафу в 220 тысяч рублей. Он отбывает наказание в колонии №1 Симферополя.

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