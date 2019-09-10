Вор-альпинист обчистил офисы в московской многоэтажке

В Москве задержали альпиниста, обокравшего несколько офисов на седьмом этаже здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Как рассказали в ведомстве, к росгвардецйцам обратился охранник офисного здания на Волоколамском шоссе и рассказал, что смотрел записи с камер видеонаблюдения и увидел на крыше постороннего человека. Он отправился на обход здания и увидел следы проникновения на объект.

Сотрудники вневедомственной охраны застали подозреваемого в подсобке. При нем было альпинистское снаряжение: канат, карабины, перчатки и инструменты для вскрытия помещений.

Прибывшие на место полицейские нашли в здании несколько вскрытых офисных помещений, общий ущерб составил более 260 тысяч рублей.

В октябре прошлого года в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в краже из квартиры на 13-м этаже, куда он залез через окно при помощи альпинистского снаряжения. Добычей петербуржца стали 1,5 миллиона рублей.

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