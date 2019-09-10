Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной

В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 10 сентября

«Говорить о сроках преждевременно, но понимание, что нужно на это выходить, имеется», — сказал он. Официальный представитель Кремля также напомнил журналистам о том, что недавний обмен произошел после скрупулезной подготовки.

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9 сентября появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде продолжать работать по вопросу обмена с Москвой. Помощник украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Киев намерен вызволить из России несколько сотен своих граждан.

Обмен заключенными по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорт Борисполь прибыл самолет с украинцами. Зеленский встретил у трапа прибывших заключенных. После обмена состоялся телефонный разговор двух лидеров.

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