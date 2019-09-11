Бывший командир «Альфы» отреагировал на обвинения в адрес спецназа в Беслане

Спецназовцев, участвовавших в антитеррористической операции в бесланской школе в 2004 году, нельзя обвинять в случившемся. Об этом РИА Новости заявил бывший командир группы «Альфа», Герой Советского Союза, генерал-майор в отставке Геннадий Зайцев.

«Террорист там бросил гранату. И что должен был делать человек, офицер, подполковник, который находился рядом? Единственно правильное решение, которое он принял, — он бросился на ту гранату, закрыл ее своим телом. Он погиб, но люди вокруг спаслись. Как же можно его считать негодяем?» — сказал Зайцев.

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По его словам, утверждения о вине спецназовцев являются неправдой. «Потому что главная задача спецназа — спасти жизнь заложников. И в данном случае они это и делали — ценой своей жизни», — добавил экс-командир «Альфы».

Он подчеркнул, что необходимо говорить о причинах, по которым террористы сумели захватить школу в Беслане.

К 15-й годовщине теракта в Беслане появился ряд фильмов, сюжетов и публикаций, в которых утверждается, что вина на гибели сотен людей лежит на спецназе. В частности, силовиков обвинили в том, что к началу штурма у них не было плана действий. Кроме того, утверждалось, что многие из них не имели даже бронежилетов.

Геннадий Зайцев был командиром «Альфы» в 1977-1988 и 1992-1995 годах, руководил несколькими антитеррористическими операциями. В 1986 году получил звание Героя Советского Союза «за большие заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР, мужество и отвагу, проявленные при обезвреживании особо опасных преступников». В марте 1995 года он вышел в отставку в звании генерал-майора.

Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. Террористы три дня удерживали более тысячи заложников в спортзале, не давая им еду и воду. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.

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