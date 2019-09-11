Медведев призвал облегчить жизнь врачам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает важным изменить законодательство, чтобы врачи могли уверенно выписывать наркосодержащие лекарства пациентам. Об этом он заявил в среду, 11 сентября, в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».

«Нужно создать такое регулирование, которое будет позволять врачам в рамках существующей процедуры без страха эти препараты выписывать по показаниям. И тогда этой проблемы не будет. Такая правовая рамка в настоящий момент создается», — сказал премьер.

По его словам, сейчас врачи боятся выписывать такие лекарства, потому что эти препараты «особые». «Считают, лучше с этим не связываться, а то потом придут — будешь бумажки писать в лучшем случае», — пояснил Медведев.

Ранее в сентябре сообщалось, что Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26,1 миллиона рублей на закупку, ввоз и распределение более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов для детей с хроническими заболеваниями.

Правоохранительные органы неоднократно задерживали россиян, покупавших незарегистрированные в России психотропные препараты, необходимые тяжелобольным детям. Чаще всего им был нужен «Фризиум». Например, такие случаи произошли с двумя жительницами Москвы, их задержали, когда они забирали препараты с почты. Первое дело закрыли после проверки прокуратуры, во втором случае полиция отказалась заводить дело.

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