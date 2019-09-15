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Лоза объяснил популярность Билли Айлиш эффектом «рваных на жопе штанов»

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Юрий Лоза

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал американскую певицу Билли Айлиш. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По мнению Лозы, 17-летняя исполнительница стала популярной только потому, что молодежь стремится следовать моде. «Если вы захотите быть оригинальным, самобытным, то вы не будете модным. А если хотите быть как все — наденьте то, что носят все. Все разорвали штаны на жопе — и вы разорвите, хотя вам это совершенно не нужно. Это мода так устроена — специально развивать стадный инстинкт в молодежной среде», — заявил музыкант.

Лоза признался, что его раздражает популярность Билли Айлиш, поскольку у нее «слушать нечего». Он сравнил ее с российской певицей Монеточкой, потому что обе они «шепчут» свои песни.

В начале сентября Айлиш устраивала концерты в Москве и Санкт-Петербурге, билеты на которые раскупили за десять минут. Однако Лоза считает, что это ничего не значит. «Да мало ли на кого скупали билеты! Я вам сотню примеров приведу. На футбольные матчи скупают, на бои без правил скупают за пятнадцать минут. Неужели каждый раз мы должны это обсуждать?» — недоумевал Лоза.

После концертов в России певица обратилась к поклонникам на русском языке. Он поблагодарила российских фанатов, написав слово «Спасибо».

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