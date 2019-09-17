«Ливерпуль» проиграл в первом матче Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» на выезде проиграл итальянскому «Наполи» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Неаполе и завершилась победой хозяев — 2:0. Первый гол с пенальти на 81-й минуте забил полузащитник Дрис Мертенс. Удвоил преимущество неаполитанцев нападающий Фернандо Льоренте в компенсированное время.

«Ливерпуль» и «Наполи» играют в группе Е, в которой также выступают австрийский «Ред Булл Зальцбург» и бельгийский «Генк». В параллельной встрече австрийцы разгромили соперника со счетом 6:2.

В группе F «Интер» и «Славия» сыграли вничью (1:1), «Боруссия» (Дортмунд) и «Барселона» также разошлись миром — 0:0. Матчи в квартете G завершились следующим образом: «Лион» и «Зенит» сыграли вничью (1:1), «Бенфика» проиграла «РБ Лейпцигу» (1:2). В группе H «Аякс» разгромил «Лилль» (3:0), а «Челси» уступил «Валенсии» (0:1).

Остальные матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 18 сентября. «Ливерпуль» является действующим победителем турнира.

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