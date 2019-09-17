Мать Кокорина отреагировала на освобождение сына

Светлана Кокорина, мать футболиста Александра Кокорина, поделилась мыслями об освобождении ее сыновей. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

«Я снова стала матерью! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива!» — написала она, опубликовав совместное фото с детьми.

Ранее 17 сентября Кокорин, его брат Кирилл, а также футболист Павел Мамаев вышли на свободу. Спортсменов у ворот колонии встречал отчим Кокорина Кирилл Логинов.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов об условно-досрочном освобождении. Игроки были этапированы в колонию 4 июля.

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В мае Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Мамаев был осужден на год и пять месяцев лишения свободы.

Кокорин и Мамаев находились в СИЗО «Бутырка» с октября 2018-го. Их содержание под стражей продлевалось неоднократно.

Осенью 2018-го Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

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