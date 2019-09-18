Футболист на радостях «дал леща» партнеру и извинился поцелуем

Капитан амстердамского «Аякса» Душан Тадич дал пощечину партнеру Давиду Нересу, празднуя гол своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против французского «Лилля». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

Тадич, обнимаясь с одноклубниками, не рассчитал силу и нанес удар Нересу, который своим видом показал, что ему больно. Серб заметил это и поцеловал бразильца в щеку.

«Аякс» одержал разгромную победу — 3:0. На счету Нереса голевая передача.

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