Бэйл отказался держать символ «Реала» перед разгромом от ПСЖ в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл отказался держать вымпел команды перед матчем Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен». Момент попал на видео, которое опубликовано в Instagram-аккаунте BRFootball.

Varane → Bale → Carvajal No-one wanted it 👀🚩 (H/T @esporteinterativo) Фото опубликовано @brfootball

Вымпел с эмблемой футбольного клуба традиционно передается сопернику перед стартовым свистком. Перед тем как сделать командное фото, защитник Рафаэль Варан предложил Бэйлу взять этот вымпел. Валлиец посмотрел на француза, взял флажок в руки, однако почти сразу передал его Даниэлю Карвахалю.

«Реал» проиграл ПСЖ со счетом 0:3. Матч стал для команд первым на групповом этапе Лиги чемпионов.

Летом ходили слухе об уходе Бэйла из «Реала», в частности, на него претендовал китайский «Цзянсу Сунин». Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан публично признавал, что валлийцу лучше покинуть команду. Тем не менее форвард остался в Испании, а Зидан, в свою очередь, заявил, что рассчитывает на него.

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