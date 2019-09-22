«Барселона» показала худший старт сезона за 25 лет

Каталонская «Барселона» уступила «Гранаде» в пятом туре чемпионата Испании (0:2) и расположилась на седьмом месте в турнирной таблице. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В активе команды Эрнесто Вальверде всего семь очков после пяти туров национального первенства. Это худший старт сине-гранатовых за 25 лет. Примечательно, что в нынешнем сезоне каталонцы не одержали ни одной победы в гостях. «Барселона» выиграла всего две игры из пяти, потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.

21 сентября «Барселона» проиграла лидеру чемпионата «Гранаде». Первый мяч каталонцы пропустили уже на второй минуте встречи. Итоговый счет установил Альваро Вадильо, реализовав пенальти в ворота сине-гранатовых на 66-й минуте.

В сезоне-1994/1995 каталонцы продемонстрировали такие же результаты (две победы, два поражения и одна ничья). Тем не менее, тогда за победу в чемпионате присуждали всего два очка. Таким образом, в копилке каталонцев на старте того сезона было всего пять очков.

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