Rambler.ru отметил день рождения

В четверг, 26 сентября, первой поисковой системе Рунета Rambler.ru исполнилось 23 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Как отмечается, Rambler.ru был запущен в 1996 году. За время своего существования поисковая система превратилась в крупнейший медийно-сервисный портал российского интернета, которым пользуются более 55 миллионов человек. Так, сервис Рамблер/новости, который ежемесячно посещают порядка 30 миллионов уникальных пользователей, по суточной аудитории входит в тройку лидеров среди всех новостных СМИ России. Кроме того, в августе 2019 года проекты Рамблер/женский, Рамблер/авто и Рамблер/финансы по суточной аудитории заняли 2-е место среди всех тематических сайтов.

«На протяжении всей истории Рамблер в своей работе меняется и растет вместе с пользователями, нам важно их доверие, они главные участники развития и драйвер вышеперечисленных результатов», — отметил управляющий директор портала Rambler.ru Максим Юрищев. Также он напомнил, что «важно вникать в интересы аудитории каждого сервиса, лучше чувствовать настроение пользователей, уделять внимание самым разным увлечениям людей, отдавая им только качественный контент».

Портал Rambler.ru входит в крупнейший российский медиахолдинг Rambler&Co.

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