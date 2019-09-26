Устроивших пьяный дебош на ЧМ российских боксеров накажут

Федерация бокса России (ФБР) накажет участников инцидента, который произошел в Екатеринбурге во время чемпионата мира по боксу. Об этом сообщает ТАСС.

«Виновники понесут дисциплинарное наказание: месяц добровольных трудовых работ, а также окажут благотворительную помощь боксерским залам в своем регионе», — заявил генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев.

25 сентября Telegram-канал Baza опубликовал видео с потасовкой российских боксеров. О случившемся стало известно в тот же день. Отечественные спортсмены и представители ФБР устроили драку в баре отеля. На место прибыли бойцы Росгвардии.

Позже Кремлев отметил, что драки не было. Он охарактеризовал случившееся, как «выяснение отношений на повышенных тонах».

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