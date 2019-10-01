Легкоатлетки добились цензуры «интимных ракурсов» на чемпионате мира в Катаре

Кадры с камер, которые установлены под спортсменами на старте, не будут попадать в трансляцию после массовых жалоб со стороны легкоатлеток. Об этом сообщает CNN.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретила использование кадров, снятых при помощи данных камер. Такое нововведение было призвано предоставить «инновационный ракурс» во время состязаний, однако техническое новшество столкнулось с неодобрением выступающих спортсменов.

В частности, недовольство им выразили представительницы Германии. Бегунья Джина Люкенкемпер допустила, что введение подобных решений было проведено без согласования с женщинами. Она призналась, что съемка вызвала у нее неприятные эмоции.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Катаре. Турнир стартовал 27 сентября и продлится до 6 октября. На турнире успешно выступают спортсменки из России. 29 сентября отечественная прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала первое место, показав результат 4,95 метра. 30 сентября Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту, одержав третью победу на чемпионате мира в карьере. Россиянка стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

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