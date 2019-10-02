Путин пожурил журналиста за искажение смысла своих слов

Президент России Владимир Путин поправил модератора пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», корреспондента NBC News Кира Симмонса, отметив, что тот исказил смыл его слов. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 2 октября.

Симмонс заявил, что в интервью Financial Times Путин якобы заявил о конце либеральной демократии, и «по сути дела это означает конец западного образа ведения бизнеса».

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Президент заявил, что это очень вольная интерпретация сказанного им, и подчеркнул, что не произносил подобного.

«Откуда вы это взяли? Вот это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала идет подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации», — посетовал российский лидер.

Путин напомнил журналисту свои слова, согласно которым либеральная модель не имеет права на доминирование. Российский лидер добавил, что и сейчас готов подтвердить свой тезис о том, что нельзя навязывать одну модель как единственно верную.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя июньское интервью Путина Financial Times, заявил, что президент РФ не против либеральной идеи, а не согласен с ее позиционированием как единственно верной. В интервью глава государства критиковал либеральную идею за то, что некоторые из ее составляющих не работают в современных реалиях.

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