Украинские военные аэродромы подготовят для самолетов НАТО

Военные аэродромы Украины пройдут модернизацию и в итоге будут приведены в соответствие со стандартами НАТО. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

Документы с новыми стандартами планируется разработать и принять до конца года. «Изменения разработаны на основании обобщенной международной практики сертификации аэродромов», — отмечается в сообщении.

Обновленные инструкции будут содержать требования к обустройству аэродромов, взлетно-посадочных и вертолетных площадок, правила эксплуатации объектов.

В конце сентября правительство Украины представило проект программы действий, согласно которому страна выполнит все условия для вступления в ЕС и НАТО до 2025 года. Для этого в Вооруженных силах Украины (ВСУ) внедрят новые программы подготовки офицеров и продолжат участвовать в совместных учениях с подразделениями альянса.

В середине сентября экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал, что для вхождения Украины в состав организации необходимо как проведение Киевом ряда реформ, так и политический консенсус внутри самой организации.

Курс на вступление Украины в ЕС и НАТО был закреплен в Конституции Украины при бывшем президенте Петре Порошенко. Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что продолжит его.

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