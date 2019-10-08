Сэйв вратаря сборной Португалии признан лучшим в восьмом туре АПЛ

Голкипер «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Руй Патрисиу совершил лучший сэйв в восьмом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Вратарь выручил свою команду в выездной игре против «Манчестер Сити», в которой «волки» одержали победу со счетом 2:0.
В пятерку лучших также вошли спасения в исполнении Мэтью Райана («Брайтон»), Каспера Шмейхеля («Лестер»), Майкла Макговерна («Норвич») и Роберто Хименеса («Вест Хэм»).
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