Путин высказался об идее футбольного «колхоза»

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов. Слова главы государства передает ТАСС.

Мысль о необходимости такой организации высказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Согласно его предложению, в России можно создать фонд, который наполнялся бы спонсорами, а средства расходовались бы с участием правительства России, Российского футбольного союза (РФС) и других спортивных федераций.

«Хорошая идея с фондом, насколько она только реализуема — трудно себе представить», — заявил в ответ Путин. При этом президент признал, что такой «колхоз» был бы более справедлив, чем «соревнование кошельков», которое, по его мнению, сейчас происходит.

В настоящее время спонсорами российских футбольных клубов являются, в основном, частные компании и госкорпорации. Так, действующий чемпион страны «Зенит» спонсируется «Газпромом». «Локомотив», лидирующий в нынешнем сезоне, получает средства от компании РЖД.

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