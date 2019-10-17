Выступивших против закрытия российского тубдиспансера задержали

В поселке Чернавском Курганской области задержали членов профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву и Анастасию Тарабрину. Из местного ОВД их доставили в суд. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

«На Анастасию Тарабрину, заместителя председателя "Альянса врачей", в ОВД надели наручники. Пока рецидивисты гуляют на свободе и убивают детей, полиция борется с независимыми профсоюзами», — говорится в одном из сообщений профсоюза. По данным организации, некоторые медики также были задержаны.

«В 4 часа утра в курганский тубдиспансер ворвались более 20 людей в штатском и сотрудников полиции. Силой выволокли пациентов, медиков и представителей профсоюза, применив грубую силу. Одному работнику больницы стало плохо, вызвали скорую», — рассказали в профсоюзе о задержании.

В управлении МВД по Курганской области «Интерфаксу» отказались прокомментировать ситуацию.

По словам главного врача областного противотуберкулезного диспансера Юлианы Просвириной, учреждение действительно приостановило свою работу, но о его ликвидации «речи не идет». Персоналу якобы предложили аналогичные должности в других подразделениях, но большинство медиков от них отказались.

16 октября в Чернавском закрыли тубдиспансер, после чего врачи забаррикадировались на кухне и в столовой больницы и продолжили лечить пациентов. В ответ на действия медиков якобы администрация больницы отключила трансформаторную будку, обесточив тубдиспансер и оставив без тепла и света тяжелобольных пациентов. Сами медики считают, что их хотят оставить без работы, а закрытие учреждения называют незаконным. На их сторону встали члены профсоюза «Альянс врачей».

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