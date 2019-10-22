Российский боец UFC назвал главные стереотипы о России в США

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Кунченко назвал главные стереотипы о России в США. Его слова приводит RT.

«Они думают, что мы круглый ход ходим по снегу, а на дороги выбегают медведи. Мне реально задают такие вопросы», — заявил Кунченко. Он отметил, что трансляции российских турниров в США не продаются, так как американцам сложно просыпаться рано утром для их просмотра.

По словам спортсмена, новая плеяда российских бойцов помогает привлечь иностранную аудиторию. «Состоится уже третий турнир UFC в России, у нас загораются новые звезды, такие как Забит Магомедшарипов», — подытожил он.

Кинченко провел три поединка в UFC, в которых он дважды выиграл и один раз проиграл. Всего на его счету 21 бой по правилам MMA.

9 ноября в России состоится третий турнир под эгидой UFC Fight Night 163. Он пройдет в Москве. В главном бою вечера сойдутся тяжеловесы Александр Волков и бразилец Джуниор дос Сантос.

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