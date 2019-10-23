В Москве произошел ипотечный провал

В сентябре 2019-го московское управление Росреестра зарегистрировало 6,6 тысячи договоров ипотечного кредитования — на 14 процентов меньше, чем в том же месяце 2018-го. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечают регистраторы, по сравнению с августовским показателем (семь тысяч займов) число оформленных кредитов снизилось на пять процентов. Если рассматривать квартальные показатели, то динамика выдачи ипотеки представляется стабильной: в третьем квартале 2019-го зарегистрировано 21,7 тысячи кредитов, во втором — 22 тысячи. В то же время по отношению к третьему кварталу 2018-го снижение составило 12 процентов (тогда было выдано 24,7 тысячи ипотечных займов).

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Всего за девять месяцев текущего года столичным Росреестром оформлено 64 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования.

«В целом динамика зарегистрированных в столице договоров с привлечением кредитных средств начиная с мая повторяет линию прошлого года: планомерный рост в июне, резкий взлет в июле и снижение в августе и сентябре, — говорится в сообщении Росреестра. — Отчасти влияние на статистику зарегистрированных ипотечных договоров оказало постепенное снижение ключевой ставки в третьем квартале. Анонсированное Центробанком дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики с возможным пересмотром ключевой ставки до конца текущего года так или иначе отразится на секторе ипотечного кредитования».

Ранее в октябре министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что в ближайшие два-три года в России могут сократиться объемы выдачи жилищных кредитов. По итогам 2019 года чиновник ожидает такого же результата по выдаче ипотеки, как и в прошлом году.

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