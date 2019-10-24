В Европе раскрыли канал массовой контрабанды людей

Полиция Германии провела операцию против группировки, которая занималась нелегальным ввозом граждан Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию правоохранительных органов.

Сообщается, что расследование, которое велось около года, было направлено против семьи из Ливана и еще двух человек. Они подозреваются в создании преступного сообщества, где целью было незаконно доставлять мигрантов в Германию и Нидерланды.

Главным местом в преступлении стал аэропорт в немецкой земле Бавария, после чего сирийцы летели в различные крупные города. Известно, что также использовались поддельные визы. Всего изучается 26 случаев, задержанные могут получить до 10 лет тюрьмы.

В 2018 году сообщалось, что тайно возившему мигрантов в Европу грузину дали 290 лет тюрьмы. Его подельник родом из Греции был приговорен к 69 годам заключения

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