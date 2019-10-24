Раскрыта тайна нападения российского пожарного на полицейский патруль

Убивший ножом полицейского в Сургуте сотрудник МЧС находился под воздействием наркотиков. Об этом сообщает телеканал «Сургутинформ-ТВ» со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что дома у работника пожарной части была найдена марихуана, а в его крови — следы синтетических наркотиков. Официально эта информация пока не подтверждена.

В августе сообщалось, что в полицию поступило сообщение о подозрительном гражданине на улице Пушкина в Сургуте. Когда сотрудники прибыли на место и попытались задержать мужчину, тот набросился на них с ножом, убил одного и нанес ранения другому. Раненый сотрудник застрелил нападавшего из табельного пистолета. Как установили следователи, нападавший был пьян.

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